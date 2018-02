Empfehlung - Osnabrücker Bombenfund: Hat Sondierungsfirma geschlampt?

Osnabrück. Möglicherweise schlummern noch mehr gefährliche Blindgänger auf dem früheren Kasernengelände in Atter. „Wo eine Bombe ist, können auch zwei sein“, sagte Ordnungsamtsleiter Jürgen Wiethäuper am Dienstag . Bevor die Erschließung des größten Baugebiets der Stadt fortgesetzt werden könne, müsse Sicherheit darüber bestehen, dass Bagger beim Ausheben von Kanalschächten kein zweites Mal auf hochexplosive Sprengkörper stießen. Dazu sollten bereits am Mittwoch weitere Prüfungen des Erdreichs durchgeführt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabruecker-bombenfund-hat-sondierungsfirma-geschlampt-226481.html