Empfehlung - Osnabrücker Bischof entschuldigt sich für Missbrauchsfälle

Osnabrück Er habe sich seine Rückkehr nach langer Krankheit anders vorgestellt, sagte Bode zu Beginn des Pontifikalamtes am ersten Weihnachtstag im Osnabrücker Dom. Nach einer komplizierten Bandscheibenoperation war der Bischof mehr als zehn Monate nicht im Dienst. Während des feierlichen Gottesdienstes im Dom trat er erstmals wieder an die Öffentlichkeit und ging dabei tief bewegt auf die Vorfälle ein, die Mitte Dezember ans Licht gekommen waren. Ein inzwischen 85-jähriger Priester hatte während seiner Amtszeit in Merzen und offenbar zuvor auch schon in Dalum, Rhede und Twist mehrere Kinder missbraucht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabruecker-bischof-entschuldigt-sich-fuer-missbrauchsfaelle-273615.html