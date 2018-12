Empfehlung - Osnabrücker Bischof Bode nach langer Krankheit zurück

Osnabrück Bischof Franz-Josef Bode plant laut Bistum, den Gottesdienst am ersten Weihnachtstag um 9.45 Uhr im Osnabrücker Dom zu feiern und dort auch zu predigen. Auch die traditionelle Silvesterpredigt am 31. Dezember um 17 Uhr will Bode demnach halten. Nachdem der Bischof noch im Januar 2018 mit Äußerungen zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare für Aufsehen gesorgt hatte, hatte er sich laut Bistum einer „komplizierten Bandscheiben-OP“ unterziehen müssen. Die Osterfeierlichkeiten hatte Weihbischof Johannes Wübbe übernommen. Zwischenzeitlich hieß es, Bode werde nach dem Sommer wieder im Einsatz sein. „Die Wochen nach der Bandscheiben-Operation waren nicht leicht“, schreibt Bode in einem Brief an die Gemeinden im Bistum Osnabrück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabruecker-bischof-bode-nach-langer-krankheit-zurueck-272479.html