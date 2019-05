Osnabrück will selbstfahrende Transport-Shuttle testen

Kollege Computer übernimmt das Steuer: Während in Osnabrück demnächst ein autonomes Shuttle getestet wird, geht in Monheim am Rhein bereits Europas erste fahrerlose E-Buslinie in Betrieb. Verpasst die Elektrobus-Hauptstadt damit den Anschluss?