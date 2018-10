Empfehlung - Osnabrück will bei schmutziger Luft die Ampeln steuern

Osnabrück Um Fahrverbote für Diesel-Pkw zu vermeiden, will die Stadt ihre Ampeln so steuern, dass die Luft nirgendwo stärker als erlaubt mit Schadstoffen verschmutzt wird. Möglichst kurzfristig soll ein komplexes System von Sensoren und Detektoren an Haupt- und Nebenstraßen die Luftgüte und die Verkehrsdichte messen und an den Verkehrsrechner weitergeben. Kommt es in der Innenstadt oder einem anderen Stadtteil etwa bei den Stickoxiden zu kritischen Konzentrationen, müssen Autofahrer warten oder andere Wege nehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabrueck-will-bei-schmutziger-luft-die-ampeln-steuern-262728.html