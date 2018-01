Empfehlung - Osnabrück verzeichnet einen Einwohnerrekord

Osnabrück. 168.507 Menschen lebten am 31. Dezember 2017 in der Stadt Osnabrück – und damit so viele wie noch nie zuvor. Der Einwohnerrekord geht aus Zahlen des Teams Strategische Stadtentwicklung und Statistik der Stadt hervor. Ein Jahr zuvor hatten den Angaben zufolge 168.145 Menschen ihren Hauptwohnsitz in Osnabrück gehabt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabrueck-verzeichnet-einen-einwohnerrekord-221851.html