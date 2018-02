Empfehlung - Osnabrück nach Diesel-Urteil unter Druck

Osnabrück. Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig hat am Dienstag entschieden: (Diesel-)Fahrverbote zur Verbesserung der Luftqualität in belasteten Städten sind grundsätzlich zulässig. Das Urteil setzt die Stadt Osnabrück unter Druck.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/osnabrueck-nach-diesel-urteil-unter-druck-227367.html