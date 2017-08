Osnabrück: Mann soll Einjährigen getötet haben

gn Osnabrück. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat gegen einen 30 Jahre alten Mann aus Osnabrück Haftbefehl wegen Totschlags und Misshandlung Schutzbefohlener erwirkt. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag mit. Dem Mann wird vorgeworfen, am 8. August in einer Wohnung im Osnabrücker Stadtteil Schölerberg einen einjährigen Jungen getötet zu haben.

Der Mann war am Abend des 8. August mit dem Kind seiner Lebensgefährtin allein in der Wohnung. Das Kind soll unruhig und weinerlich gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Tatverdächtigen vor, das Kind so lange geschüttelt zu haben, bis es ruhig gewesen sei.

„Das Kind hat durch die Misshandlungen Verletzungen im Gehirn erlitten, die zunächst zum Koma und dann zu seinem Tod führten“, sagte Dr. Alexander Retemeyer, Oberstaatsanwalt. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.