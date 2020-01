/ Lesedauer: ca. 2min Osnabrück: Langzeitparken wird in Bahnhofsgarage günstiger

Wer vom Auto in die Bahn umsteigen will, zahlt jetzt weniger fürs Parken. Der Tageshöchstsatz in der Osnabrücker Bahnhofsgarage verringert sich um bis zu 30 Prozent.