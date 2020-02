Empfehlung - Nordwestbahn verweigert Mitnahme von zu schnellen Pedelecs

Osnabrück Die studierte Chemie-Ingenieurin hatte sich ihren künftigen Weg zur Arbeit gedanklich schon genau ausgemalt: Mit dem Rad zum Bahnhof Dissen/Bad Rothenfelde, in der 25-minütigen Bahnfahrt noch schnell etwas lesen oder Mails checken und die letzten Kilometer in Osnabrück weiter mit dem Rad ins Büro. Zum Ausgleich nach der Arbeit würde sie abends auch mal die komplette Strecke mit ihrem E-Bike fahren. Zum Amtsantritt am 1. November beschrieb Deutschlands erste grüne Landrätin im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ich werde in Osnabrück-Sutthausen aussteigen und dann mit dem E-Bike die letzten Kilometer zurücklegen. Dann brauche ich mich nicht durch die Innenstadt zu quälen.“ (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/nordwestbahn-verweigert-mitnahme-von-zu-schnellen-pedelecs-345635.html