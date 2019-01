Empfehlung - Neues Konzept: Aufbewahren im mobilen Zwischenlager

Osnabrück Selfstorage – leicht geht einem das Wort nicht über die Zunge, aber das Geschäft des „selbst Einlagerns“, so die holprige Übersetzung, rollt locker. Dahinter steckt eine einfache Idee: die Vermietung privater Lagerräume. Ein Trend, der boomt. Seit Jahren wächst der Bedarf am Angebot der gigantischen Abstellkammern rapide. Dort stehen Container in allen Größen, in Reih und Glied, exakt durchnummeriert, nebeneinander und übereinandergestapelt. Mietlagerfirmen schießen wie Pilze aus dem Boden. Deutschland zählt nach Angaben des Verbands Deutscher Self Storage Unternehmen (VDS) sogar zum größten Wachstumsmarkt in Europa.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/neues-konzept-aufbewahren-im-mobilen-zwischenlager-275406.html