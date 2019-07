Empfehlung - Neue Radtour führt zu Osnabrücks ungewöhnlichsten Orten

Osnabrück Neben all der barocken Pracht grinst einen das einst populäre „Hörzu“-Maskottchen „Mecki“ von der Fassade des Osnabrückers Schlosses an. Ja, tatsächlich: Mecki, der redaktionsinterne Comic-Igel der TV-Zeitschrift. Dieser wurde ohne Wissen der Bauherren Ende der 1940er-Jahre bei der Rekonstruierung des im Zweiten Weltkriegs zerstörten Schlosses von gewitzten Steinmetzen an der Ostseite des Hauptgebäudes über ein Erdgeschossfenster gebaut. „Das ist eine Skurrilität, wie ich sie schätze“ sagt Heinz Wüppen und freut sich. Der 68-Jährige war Lehrer, ein von ihm einst für seinen Matheunterricht erfundenes Spiel hat es unter den Namen „Würfel-Bingo“ zu nachhaltigem Ruhm gebracht. Aber Wüppen hat auch ein Faible für rätselhafte Orte, die man im Alltag so oft übersieht, bis man innehält und sich fragt: „Wie kommt das hierher? Und warum?“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/neue-radtour-fuehrt-zu-osnabruecks-ungewoehnlichsten-orten-310252.html