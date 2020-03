Neue IHK-App unterstützt Auszubildende mit wichtigen Infos

Osnabrück Mit einer neuen App unterstützt die Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim (IHK) Auszubildende in der Corona-Krise. Über die Web-App können sie jederzeit auch per Smartphone auf Informationen zur Ausbildung zugreifen und erhalten zudem einen unkomplizierten Zugang zum wöchentlich zu führenden Ausbildungsnachweis. Die App für das IHK-Ausbildungsportal kann über die Adresse www.osnabrueck.ihk24.de/azubiapp kostenlos abgerufen werden.

„Auch in der Zeit des aktuellen Unterrichtsausfalls und möglichen Homeoffice sollten Auszubildende mindestens einmal wöchentlich ihre aktuellen Ausbildungsinhalte und die durch die Lehrkräfte übermittelten Unterrichtsinhalte in ihren Ausbildungsnachweis eintragen“, informiert Eckhard Lammers, stellvertretender IHK-Hauptgeschäftsführer. Die neue IHK-App erleichtere dies. Voraussetzung ist, dass der Ausbildungsbetrieb die von der IHK angebotene digitale Variante des Berichtshefts bereits freigeschaltet hat. „Aufgrund der Corona-Krise haben wir uns entschieden, die App früher als zunächst vorgesehen zur Verfügung zu stellen“, berichtet Lammers. Auch nach der Ausnahmelage wird die App insbesondere die Auszubildenden unterstützen, die an ihrem Arbeitsplatz keinen eigenen PC-Zugang haben. Dies sei zum Beispiel in den aller meisten gewerblich-technischen Produktionsbereichen der Fall. Über die App erhalten die Auszubildenden zudem einen direkten Zugriff auf die bei der IHK hinterlegten Ausbildungs- und Prüfungsdaten.

Weitere Informationen: IHK, Swen Schlüter, Telefon 0541 353-444 oder E-Mail schlueter@osnabrueck.ihk.de.