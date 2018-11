Empfehlung - Nachwuchs bei Weißscheitelmangaben im Osnabrücker Zoo

Osnabrück Große Ohren, schwarze Kulleraugen und lange Finger: Am Bauch des Weißscheitelmangaben-Weibchens Kumasi können Besucher mit etwas Glück ein Jungtier entdecken. Das Junge kam am 10. November zur Welt und klammert sich noch fest an den Bauch seiner Mutter. „Wir freuen uns sehr über die Geburt, denn Weißscheitelmangaben gelten laut Weltnaturschutzorganisation ‚IUCN‘ als ‚stark gefährdet‘ – das ist eine Stufe vor ‚vom Aussterben bedroht‘.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/nachwuchs-bei-weissscheitelmangaben-im-osnabruecker-zoo-268530.html