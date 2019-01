Empfehlung - Nach Leichenfund in Hasbergen zwei Verdächtige festgenommen

Hasbergen/OsnabrückDie 25 und 43 Jahre alten Männer seien in Köln gefasst worden und hätten teilweise Angaben zur Sache gemacht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück am Mittwoch mit. Sie sitzen in Untersuchungshaft. „Die beiden Kölner haben keine persönlichen Beziehungen in den Osnabrücker Raum“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Alexander Retemeyer. Es sei noch unklar, ob der Fundort des Opfers auch der Tatort war. Weitere Angaben wollten die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/nach-leichenfund-in-hasbergen-zwei-verdaechtige-festgenommen-274443.html