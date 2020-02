Empfehlung - Nach Kritik: Land erlaubt Mitnahme von S-Pedelecs in Zügen

Hannover/Osnabrück Die Kritik war erfolgreich: Nachdem die Osnabrücker Landrätin Anna Kebschull (Grüne) die Beförderungsbedingungen der Nordwestbahn bezüglich der Mitnahme von Pedelecs in Frage gestellt hatte (die GN berichteten), hat das Niedersächsiche Verkehrsministerium nun in der Angelegenheit ein Einsehen bewiesen. Künftig soll nicht nur die Mitnahme von Fahrrädern und versicherungsfreien E-Bikes in Zügen erlaubt sein, sondern auch der Transport von zulassungspflichtigen Elektrofahrrädern, sogenannten S-Pedelecs. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/nach-kritik-land-erlaubt-mitnahme-von-s-pedelecs-in-zuegen-345941.html