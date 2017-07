Nach Ehestreit in die Küche des Nachbarhauses gefahren

Nach einem Ehestreit in Bramsche ist einer der beiden Partner mit dem Auto in die Küche des Nachbarhauses gefahren. Ob der Mann oder die Frau das Auto steuerte, sei noch unklar, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ernsthaft verletzt wurde niemand.