Nach Brand im Franziskus-Hospital Mordanklage erhoben

Georgsmarienhütte Der beschuldigte 56-jährige Mann aus Georgsmarienhütte soll sich laut Anklageschrift am Tattag am 3. August selbst als Patient im Franziskus-Hospital befunden haben, wo er gemeinsam mit dem späteren Opfer, einem 78-jährigen Mann aus Bad Rothenfelde, auf einem Zimmer stationär untergebracht war. Aus Verärgerung über seinen Bettnachbarn soll er dem überraschten und daher wehrlosen Opfer zunächst die Bettdecke über den Kopf gezogen haben. Im Anschluss habe er diese mit Brandbeschleuniger getränkt, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Nachdem er die Bettdecke in der Absicht in Brand gesetzt haben soll, seinen Bettnachbarn zu töten, soll er das Opfer, welches aufgrund einer Erkrankung nahezu bewegungsunfähig gewesen sei, allein im Zimmer zurückgelassen haben. Er versuchte in der Folge, das Krankenhaus mit einem Taxi zu verlassen. Das Opfer verstarb an den Folgen der Brandlegung.

Die umgehend alarmierten Feuerwehrkräfte konnten eine weitere Ausbreitung der Flammen und eine gesundheitliche Gefährdung weiterer Patienten und Krankenhausmitarbeiter verhindern. Eine entsprechende Gefährdung soll der Beschuldigte jedoch nach der Anklage ebenfalls zumindest billigend in Kauf genommen haben.

Der 56-Jährige konnte noch am Tattag festgenommen werden und befindet sich aufgrund eines durch die Staatsanwaltschaft beantragten Unterbringungsbefehls des Amtsgerichts Osnabrück in einer psychiatrischen Klinik. Er hat sich gegenüber den Strafverfolgungsbehörden bislang nicht zu der Tat geäußert.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Osnabrück muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.