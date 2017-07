Mutmaßlicher IRA-Terrorist vor Gericht

Am 26. Juli beginnt vor dem Landgericht in Osnabrück der Prozess gegen einen heute 48-jährigen Mann aus Belfast (Nordirland), der in Verdacht steht, am 28. Juni 1996 an dem Anschlag auf die „Quebec Barracks“ in Osnabrück-Atter beteiligt gewesen zu sein.