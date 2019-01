Empfehlung - Mitglieder einer niederländischen Großfamilie vor Gericht

Osnabrück Die Angeklagten sollen für zahlreiche Einbrüche in Deutschland verantwortlich sein, etwa in Merzen. Die sechs Angeklagten (Jahrgänge 1957 bis 1980) sollen Mitglieder einer rund 300 Personen starken Großfamilie sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, sich zwischen spätestens Juli 2017 und Juli 2018 für Einbruchdiebstähle zusammengetan zu haben. Tatorte waren unter anderem Einfamilienhäuser und Gewerbebetriebe in Tecklenburg, Marl, Ibbenbüren, Bocholt, Herne sowie eine Bäckerei in Merzen. Die sechs Angeklagten sitzen derzeit in Untersuchungshaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/mitglieder-einer-niederlaendischen-grossfamilie-vor-gericht-275414.html