Mit dem Semesterticket in die Niederlande fahren

Studenten von Universität und Hochschule Osnabrück können demnächst mit dem Semesterticket per Regionalbahn bis in die Niederlande fahren. Grund ist die Übernahme des Teutoburger-Wald-Netzes durch die Eurobahn am 10. Dezember dieses Jahres.