Mit 1,1 Kilogramm Kokain im Bahnhof Osnabrück erwischt

Osnabrück Beamte der Bundespolizei haben Montagmorgen im Hauptbahnhof Osnabrück einen Drogenschmuggler festgenommen. Der 45-Jährige hatte bei einer Überprüfung rund 1,1 Kilogramm Kokain bei sich. Der mutmaßliche Drogenschmuggler war am Montagmorgen mit einem grenzüberschreitenden Intercity-Zug unterwegs. Beim Umstieg des Mannes im Hauptbahnhof Osnabrück wurde der 45-Jährige von den Bundespolizisten kontrolliert. Dabei wurde ein eingewickeltes Päckchen mit 1,1 Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von etwa 78.000 Euro bei dem Mann gefunden. Der Mann wurde wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen und zusammen mit den Drogen an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Der Drogenschmuggler wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 45-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.