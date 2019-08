Empfehlung - Missbrauch von Waisenkindern: 13 Jahren Haft für 66-Jährigen

Osnabrück Mit seinem Urteil blieb das Landgericht nur knapp unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die 13 Jahre und sechs Monate für tat- und schuldangemessen hält, berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ). Die Verteidigung hatte eine Haftstrafe von sieben bis acht Jahren beantragt. Angeklagt war der Familienvater wegen 41 Taten an fünf Mädchen – für diese 41 Taten wurde er nun auch verurteilt. In 37 Fällen erkannte die Kammer einen schweren sexuellen Missbrauch, in zehn Fällen in Tateinheit mit Vergewaltigung – also dem Vollzug des Geschlechtsverkehrs. In weiteren vier Fällen sah das Gericht einen einfachen sexuellen Missbrauch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/missbrauch-von-waisenkindern-13-jahren-haft-fuer-66-jaehrigen-315851.html