Mirja Boes präsentiert in Bad Iburg ein besonderes Comeback

Mit ihrer Band „Honkey Donkeys“ gastiert die Komikerin Mirja Boes am Freitag, 14. Februar, ab 20 Uhr im Gymnasium in Bad Iburg mit ihrem neuen Programm „Auf Wiedersehen! Hallo!“. Was es mit diesem Programm auf sich hat, erzählt sie im Interview.