Empfehlung - Mindestens 68 Missbrauchsopfer im Bistum Osnabrück

Osnabrück Generalvikar Theo Paul spricht in einem im Internet veröffentlichen Schreiben davon, dass im Bistum Osnabrück in den Jahren von 1946 bis 2015 mindestens 68 Menschen die Opfer eines Missbrauchs wurden. Die Rede ist zudem von 35 Beschuldigten. Ein Teil der Opfer hatte sich an die Missbrauchsbeauftragten in Osnabrück gewandt. Darüber hinaus hatten die Autoren der Studie Kirchenakten ausgewertet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/mindestens-68-missbrauchsopfer-im-bistum-osnabrueck-250868.html