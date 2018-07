Empfehlung - Lina bildet in 100 Tagen Mustang aus

Ostercappeln Im Rahmen des Mustang Makeover 2018 wurde sie neben 21 weiteren Trainern in Deutschland auserwählt, in nur 100 Tagen einen wilden Mustang aus Oregon (USA) auszubilden. Das Ziel: Der Mustang soll im Zuge eines Events vom 3. bis 5. August in Aachen vorgeführt werden. „Mikasi“ ist seit etwa Mitte April bei Lina und war zusammen mit ihrer 17-jährigen Schwester Lara sowie deren Familie vom Frankfurter Flughafen abgeholt worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/lina-bildet-in-100-tagen-mustang-aus-244637.html