Leichtes Defizit am Baumwipfelpfad in Bad Iburg

Der Baumwipfelpfad war das sichtbare Wahrzeichen der Landesgartenschau (Laga) 2018 in Bad Iburg. Im April wurde er wiedereröffnet. Wie kam die Attraktion in luftiger Höhe im ersten Jahr nach der Laga an? Geschäftsführer Veit Engelker zieht Bilanz