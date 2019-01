Leichenfund in Hasbergen: Weitere Festnahmen

Hasbergen Zwei Zeugen hatten am 17. Dezember im Bereich der Gedenkstätte Augustaschacht in Hasbergen den Leichnam einer 75-jährigen Rentnerin aus dem Bereich Melle gefunden. Aufgrund einer Vermisstenmeldung der Angehörigen konnte – auch mithilfe eines Medienaufrufs – die Identität der Verstorbenen geklärt werden.

Die Obduktion des Leichnams ergab, dass die Verstorbene Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelten mit Hochdruck wegen des Verdachts des Mordes nach dem oder den Täter/n. „Anhand der Auswertung der Bankkonten der Verstorbenen konnten Bargeldabhebungen festgestellt werden, die im Zeitraum nach der Tat unter anderem im Großraum Köln erfolgten“, teilt die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Dienstag mit. Die Abhebungen wurden durch die Sicherheitskameras der Banken aufgezeichnet und konnten sichergestellt werden. Die Aufnahmen zeigten zwei Personen, gegen die sich die Ermittlungen fortan richteten.

Bereits vor Weihnachten erfolgten die Festnahmen von zwei Beschuldigten im Raum Köln. Zeitgleich hierzu gab es Durchsuchungen bei den Beschuldigten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die Beschuldigten dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Osnabrück vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehle.

Neben den zwei inhaftierten Beschuldigten erhärtete sich im Rahmen der fortlaufenden Ermittlungen der dringende Tatverdacht gegen einen 24-jährigen Mann, ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen zu sein. „Gegen einen 35-jährigen Mann besteht ferner der dringende Tatverdacht, zumindest Bargeldabhebungen mit der EC-Karte der Verstorbenen getätigt zu haben“, so Staatsanwalt Lennart Jacobs. Diese beiden Männer sind aufgrund von Haftbefehlen des Amtsgerichts Osnabrück ebenfalls seit Anfang des Jahres 2019 in Untersuchungshaft.

Nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen gehen die Ermittler von einem finanziellen Motiv der Tatbeteiligten aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.