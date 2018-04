Empfehlung - Legale Pisten für Abfahrtsfahrer 2019?

Osnabrück. Die IG Osnabrücker Land hat sich als eine Abteilung des Vereins „Deutsche Initiative Mountain Bike“ (DIMB) gegründet. Mit der Vereinsmitgliedschaft verbinden die Förster die Hoffnung, dass das Problem der Haftungsfrage gelöst werden kann, und sehen das Modell des Osnabrücker Bikeparks am Piesberg als Vorbild. Dort sind die Biker über eine Mitgliedschaft im TuS Bramsche versichert. Eine ähnliche Funktion könnte für einen Bikepark am Dörenberg nun der DIMB erfüllen. Auf die Frage, ob Biker über eine Mitgliedschaft in dem Verein versichert wären und der DIMB demzufolge die Haftung übernehmen würde, sagten Sprecher der neuen IG: „Sobald wir eine Idee dafür haben, wie ein Wegekonzept aussehen kann, dass die Konflikte am Dörenberg minimiert, können wir auch über die Haftung sprechen.“ Allerdings sei der IG bisher kein Fall bekannt, wo ein Waldbesitzer für die Verletzungen eines Mountainbikers hätte haften müssen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/legale-pisten-fuer-abfahrtsfahrer-2019-230455.html