Landesgartenschau rechnet mit 500.000 Besuchern

Noch ist Winter, aber Blumen- und Gartenfreunde können sich schon den 18. April rot im Kalender anstreichen: In gut drei Monaten startet in Bad Iburg die 6. Landesgartenschau in Niedersachsen. Neuester Trend dort soll Waldbaden zum Stressabbau sein.