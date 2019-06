Empfehlung - Kunterbunte Bären werben im Zoo für Frieden und Toleranz

Osnabrück Farbenfroh, phantasievoll und mit einer wichtigen Botschaft präsentieren sich die 93 etwa einen Meter großen Bärenskulpturen der Ausstellung „United Buddy Bears – The Art of Tolerance“ bis 28. Juli im Zoo Osnabrück. Am Sonnabend fand die Eröffnung mit viel Prominenz, Wirtschaftsvertretern und Kindern statt, unter anderem beteiligt sich Innenminister Boris Pistorius (3. von rechts) an der Aktion. Die verschiedenen Nationen-Bären werben im Kreis im Osnabrücker Zoo am „Affentempel“ für Völkerverständigung und Toleranz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/kunterbunte-baeren-werben-im-zoo-fuer-frieden-und-toleranz-303789.html