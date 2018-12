Empfehlung - „Kunst in Kürze“ über den 100. Geburtstag der Domkrippe

Osnabrück. Die Domkrippe in Osnabrück von Jakob Holtmann wurde erst 1919 eingeweiht, doch dass die Heilige Familie bereits ein Jahr zuvor öffentlich im Dom zu bewundern war, ist weitgehend unbekannt. Obwohl die Krippe noch nicht als Ensemble präsentabel war, mussten die festlich gestimmten Besucher zur ersten Nachkriegs-Weihnacht keinesfalls auf eine vollständige Krippe im Dom verzichten. Domkapitular Anton Gerhard Theodor Buchholz notierte in seinem Tagebuch am 25. Dezember: „Des Bischofs kleine u. niedliche Krippe ist als Provisorium unter dem Turme aufgebaut.“ (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/kunst-in-kuerze-ueber-den-100-geburtstag-der-domkrippe-270415.html