Empfehlung - Kulturprogramm: Alte Friedhöfe speichern die Stadtgeschichte

Osnabrück Yoga und Krimi-Spannung statt Trauer über Gräbern: Historische Friedhöfe, auf denen niemand mehr bestattet wird, sind seit einigen Jahren immer häufiger Schauplätze von Kulturveranstaltungen. Bestes Beispiel in Niedersachsen sind zwei historische Friedhöfe in Osnabrück, erläutert der Landschaftsarchitekt Niels Biewer anlässlich des „Tags des Friedhofs“ am 20. beziehungsweise 21. September dem Evangelischen Pressedienst (epd). Unter dem Motto „Neues Leben zwischen alten Gräbern“ werden dort Krimilesungen, Kunstinstallationen, Konzerte, Naturspaziergänge, Kino oder Meditationen angeboten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/kulturprogramm-alte-friedhoefe-speichern-die-stadtgeschichte-319542.html