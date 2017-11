Empfehlung - Krippenausstellung im Diözesanmuseum Osnabrück

Osnabrück. Nicht nur die hierzulande geläufigen Arten wie Ochs, Esel und Schafe gruppieren sich in den ausgestellten Krippen um das Christkind, auch Vertreter der südamerikanischen Fauna wie Lama, Flamingo, Ameisenbär und Schildkröte oder die „Big Five“ (Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard) des afrikanischen Kontinents. Da lag es nahe, eine Kooperation mit dem Osnabrücker Zoo einzugehen. In der Ausstellung verweisen Fotos der jeweiligen Art auf die echten Exemplare im Zoo. Im Gegenzug schlagen im Zoo Bilder der Krippentiere an den Gehegen den Bogen zur Ausstellung. Außerdem ist dort eine überdimensionale Krippe von Volker-Johannes Trieb zu bewundern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/krippenausstellung-im-dioezesanmuseum-osnabrueck-214585.html