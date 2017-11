Empfehlung - Kommen die Sirenen nach Osnabrück zurück?

Osnabrück. Vielen jungen Osnabrückern dürfte das ohrenbetäubende Geheul von Alarmsirenen fremd sein, ältere Generationen dagegen verbinden es mit den Schrecken des Zweiten Weltkriegs. In vielen ländlichen Regionen gehören die Signalgeber und die damit einhergehenden Probealarme jedoch bis heute zur Normalität – und auch in Osnabrück könnten sie bald wieder den Ton angeben. Am Dienstag entscheidet der Osnabrücker Stadtrat darüber, ob Alarmsirenen nach rund einem Vierteljahrhundert ein für viele unerwartetes Comeback feiern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/kommen-die-sirenen-nach-osnabrueck-zurueck-213665.html