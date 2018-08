Empfehlung - Kein Verfahren gegen Hafen Wittlager Land GmbH

Bohmte Beim Hafen in Bohmte handelt es sich um eines der großen Infrastrukturprojekte im Osnabrücker Land: Ziel der 2012 gegründeten Hafen Wittlager Land GmbH (HWL) ist Aufbau, Ausbau und Betrieb eines Güter- und Containerhafens an der Schnittstelle der drei Bundesstraßen B 65, B 51 und B 218 und des Mittellandkanals. An der Hafengesellschaft hält der Landkreis über die Beteiligungsgesellschaft Bevos 50 Prozent. 37,5 Prozent hält die Gemeinde Bohmte und jeweils 6,25 Prozent Bad Essen sowie Ostercappeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/kein-verfahren-gegen-hafen-wittlager-land-gmbh-246740.html