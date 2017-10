Kaum einer schert sich um Sperrung des Neumarktes

gn Osnabrück. Seit vergangenen Freitag um null Uhr ist der Neumarkt in Osnabrück für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Davon zu merken war den Tag über aber wenig. Zig Auto- und auch Lastwagen-Fahrer ignorierten das Durchfahrverbot, berichtete die „Neue Osnabrücker Zeitung“. Teilweise würden Autofahrer auch rasen, um schneller aus dem verbotenen Bereich zu gelangen.

Nur einige Autofahrer kehrten um, als sie die Verbotsschilder bemerkten. Wer das Durchfahrverbot ignoriert, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Verwarngeld in Höhe von 20 Euro geahndet werden kann. Das Geld geht übrigens an die Stadt Osnabrück. Mit Kontrollen müssten die Autofahrer immer rechnen, sagte eine Polizei-Pressesprecherin. Am Freitagmorgen hätten Polizisten mehrere Autofahrer erwischt und gegen sie ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro verhängt.

Die Kontrollen würden von Polizisten im normalen Streifendienst den ganzen Tag über nur stichprobenartig durchgeführt. Wie viele Autos oder auch Lkw das Durchfahrverbot ignorieren, werde nicht erhoben – noch. Eine Großkontrolle sei bereits in Planung.