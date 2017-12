Kanzlerin besucht Osnabrücker in der Glühweinbude

Die Bundeskanzlerin hatte dem Osnabrücker Axel Kaiser im Sommer in der RTL-Sendung „An einem Tisch mit Angela Merkel“ versprochen, ihn an seinem Stand auf dem Berliner Weihnachtsmarkt zu besuchen. Am Dienstagabend hielt die Regierungschefin Wort.