Empfehlung - Kampf gegen Diebe: Plane schlägt bei „Schlitzern“ Alarm

Osnabrück. Sie kommen in der Nacht, wenn der Fernfahrer in der Kabine liegt und schläft. Sie schneiden mit einem scharfen Messer die Plane des Anhängers auf. Wenn sie Ware finden, mit der sie etwas anfangen können, räumen die Diebe die Transporter leer. „Planenschlitzer“ sind ein großes Thema in der Transportbranche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/kampf-gegen-diebe-plane-schlaegt-bei-schlitzern-alarm-204775.html