Käfer fressen sich durch Fichtenwälder

Milliarden von Borkenkäfern fressen sich durch die Fichtenbestände. Zehntausende Bäume werden den Insekten in der Region zum Opfer fallen, so die Prognose des Forstamts Weser-Ems. Fast verzweifelt versuchen Förster, den Schaden in Grenzen zu halten.