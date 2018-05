Empfehlung - Junge in Badbergen mit Luftgewehr angeschossen

Badbergen. Das Kind sei mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen, als es plötzlich einen Knall hörte, Schmerz verspürte und eine blutende Wunde am Unterarm bemerkte, berichtete die Polizei am Montag. Der verletzte Junge sei nach dem Vorfall am Samstag nach Hause gefahren, wo ihm Rettungssanitäter ein Luftgewehr-Projektil aus dem Unterarm entfernen mussten. Die Beamten gehen davon aus, dass ein Unbekannter aus einem Rapsfeld heraus bewusst auf den auf einem Radweg vorbeifahrenden Jungen schoss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/junge-in-badbergen-mit-luftgewehr-angeschossen-235235.html