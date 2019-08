Innenminister Pistorius lobt „Humanitäres Rückkehrerprojekt“

Bei einem Pilotprojekt in Osnabrück erhalten rückkehrwillige Flüchtling eine berufliche Qualifikation. So soll ihnen die Rückkehr in ihr Heimatland erleichtert werden. Innenminister Boris Pistorius (SPD) lobt das Projekt.