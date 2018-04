Immer mehr Hotel-Neubauten in Osnabrück

Ein Hotel am Alando Palais ist bereits im Bau, zwei weitere am Neumarkt sind in der Planung und dann noch eines am Berliner Platz – Osnabrück erfreut sich im Hotelleriegewerbe großer Beliebtheit. Ein moderates Wachstum mahnen kritische Stimmen an.