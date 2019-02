Empfehlung - Hunde im Büro senken den Blutdruck: Beispiele aus Osnabrück

Osnabrück Hündin Mao ist ein Mix aus Französischer Bulldogge und Shar-Pei, und ein bisschen Anwalt steckt auch in ihr. Ganz schick mit Fliege liegt sie am Schreibtisch einer Kanzlei am Natruper Holz in Osnabrück. Mao wurde quasi in diesen Beruf hineingeboren. Schon von Welpenbeinen an begleitet sie ihre Besitzerin, die Rechtsanwältin Britta Tornow, zur Arbeit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/hunde-im-buero-senken-den-blutdruck-beispiele-aus-osnabrueck-281152.html