Empfehlung - Homann will 150 Millionen Euro in Bad Essen investieren

Bad Essen Trotz Restrukturierung stehe „Homann“ entgegen anderer Spekulationen selbstverständlich zu dem Projekt in Bad Essen. Baubeginn für die Homann-Großinvestition soll noch in diesem Jahr sein. Erklärtes Ziel des Lebensmittelkonzerns ist es, rund 150 Millionen Euro in der Gemeinde Bad Essen zu investieren. Durch die Erweiterung des Werkes am früheren „Hamker“-Standort soll sich die Jahresproduktionsmenge von derzeit 100.000 Tonnen auf 200.000 Tonnen verdoppeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/homann-will-150-millionen-euro-in-bad-essen-investieren-304169.html