Empfehlung - Höhlenforscher in Osnabrück ausgebremst?

Osnabrück. Einen unterirdischen Konzertsaal kann sich Wilfried Kley im Gertrudenberger Loch vorstellen, ein Bergbaumuseum, eine Lichtshow auf den Felswänden, Wasserspiele und Oasen der Entspannung. Und als Vorgriff auf die künftige Höhlengastronomie präsentiert der Vorsitzende des Vereins schon einmal das Gertrudenberger Höhlenbier, gebraut vom Bäckermeister Klemens Brinker aus Georgsmarienhütte. Kastanienbraun und „fröhlich auf der Zunge“, aber mild – so hat es ein Sommelier beschrieben. Ein Gag, der an die Brauerei erinnert, die ihr Bier vor 150 Jahren in der kühlen Höhle lagerte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/hoehlenforscher-in-osnabrueck-ausgebremst-218250.html