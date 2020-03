Empfehlung - Hochschule und Universität Osnabrück stellen Lehrbetrieb ein

Osnabrück Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen der Ausbreitung des Coronavirus in den Regionen Osnabrück und Lingen und die Empfehlungen des Robert Koch-Institutes (RKI) hat die Hochschule Osnabrück beschlossen, alle Präsenzveranstaltungen in der Lehre ab Montag, 16. März, in Osnabrück und Lingen vorsorglich bis einschließlich Sonntag, 19. April, einzustellen. Dies gab die Hochschule am Freitag bekannt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/hochschule-osnabrueck-stellt-ab-montag-ihren-lehrbetrieb-ein-347623.html