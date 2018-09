Empfehlung - Herbstfestival auf Schloss Ippenburg am Wochenende

Bad Essen Das große Ippenburger Herbstfestival wird durch die 14. Niedersächsische Kürbismeisterschaft immer mehr zu einem Besuchermagnet. Zu der Lust an den Kürbissen, an der Üppigkeit dieser orangenen Giganten, die weit über 400 Kilogramm auf die Waage bringen, gesellt sich in diesem Jahr Spaß und Spannung beim ersten Ippenburger Kürbis-Paddel-Wettkampf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/herbstfestival-auf-schloss-ippenburg-am-wochenende-250876.html