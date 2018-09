Empfehlung - Gustav-Adolf-Werk wird 175 Jahre alt

Osnabrück/Bad Bentheim Protestantische Verbundenheit, Nächstenliebe und Unterstützung evangelischer Minderheiten, bei allem den Blick hinaus in die Welt gerichtet – so lautet zusammengefasst die Aufgabe, der sich die GAW-Hauptgruppe Osnabrück seit 175 Jahren stellt. Das Jubiläum des regionalen Diasporavereins im Osnabrücker Raum und dem Emsland wird am Samstag, 8., und Sonntag, 9. September, in Meppen gefeiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/gustav-adolf-werk-wird-175-jahre-alt-248678.html