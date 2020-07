Großbrand in Osnabrück mutmaßlich durch Mitarbeiter entfacht

Osnabrück Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück haben nach einem Großbrand in mehreren Gewerbebetrieben im Stadtteil Fledder am Montag die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen, teilt die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Unkrautentfernung mit Gasbrenner

Nach ersten Ermittlungen verursachte ein dort tätiger Mitarbeiter den Brand, indem er Unkraut mit einem Gasbrenner entfernen wollte, heißt es in der Mitteilung. „Dies führte zu einem Brand, in dessen Folge hoch brennbares Material für die Instandsetzung von Cabrios in Brand geriet und letztlich das Feuer auf die Gebäude übergriff.“

Bei Löschbemühungen verletzt

Der mutmaßliche Verursacher wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei Löschbemühungen erheblich verletzt und befindet sich im Krankenhaus. Ein weiterer Mitarbeiter des Reparaturbetriebes für Cabrios sei bei dem Versuch, Fahrzeuge aus der Halle zu fahren, ebenfalls leicht verletzt worden.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung sowie wegen möglicher Umweltschäden, da auf der Hase bereits Schaum festzustellen sei und eine Schädigung von Flora und Fauna befürchtet werden müsse.